Ярославль, 18 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Ярославле планируют работы по расчистке русла реки Которосли. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Портал госзакупок План расчистки русла Которосли

Расчистить планируется протоку за островом напротив «кривого» моста через Которосль. Сейчас ФБГВУ «Центррегионводхоз» (подчиняется Минприроды) заказало инженерные изыскания по объекту: «Расчистка участка Горьковского водохранилища (р. Которосль в районе г. Ярославль)».

Речь идёт не об основном русле реки, а о заболоченной протоке, отделяющей остров от берега Красноперекопского района, где раньше находилась заброшенная гостиница «Чайка». Сейчас на этом месте инвестиционный проект по строительству «IT-парка» и объектов инфраструктуры осуществляет компания «Тензор». Работы предстоят масштабные.

«Расчистка участков русла путем изъятия донных отложений и зарослей водной растительности до естественных параметров. Общая площадь расчистки — 7,0 га, протяженность — 1,25 км, ориентировочный объем извлекаемого донного грунта 200 000 м3, древхлама — 500 м3», — говорится в техническом задании на инженерные изыскания.

Иначе говоря, в результате работ протока должна превратиться из болота в своего рода канал с берегом. Ранее региональные власти сообщали о планах построить здесь детский сад, спортивные площадки, ресторан, обустроить зону отдыха. Земельные участки на берегу ранее были переданы инвестору в долгосрочную аренду.

Стоимость инженерных изысканий по итогам конкурсных процедур составила 1,7 млн рублей. Победителем стало ООО «Институт Гипроводхоз». Провести работы планируется в сжатые сроки — за 25 дней. Дата проведения самих работ пока не называется.

Инвестиционное соглашение с компанией «Тензор» было заключено на Петербургском экономическом форуме экс-губернатором Дмитрием Мироновым в 2018 году. Власти заявляли, что в создание IT-центра и объектов инфраструктуры компания вложит около 3 млрд рублей. Пока что ведётся строительство самого центра.