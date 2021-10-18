В Ярославле дно Которосли расчистят для IT-парка
Ярославль, 18 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Ярославле планируют работы по расчистке русла реки Которосли. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Расчистить планируется протоку за островом напротив «кривого» моста через Которосль. Сейчас ФБГВУ «Центррегионводхоз» (подчиняется Минприроды) заказало инженерные изыскания по объекту: «Расчистка участка Горьковского водохранилища (р. Которосль в районе г. Ярославль)».
Речь идёт не об основном русле реки, а о заболоченной протоке, отделяющей остров от берега Красноперекопского района, где раньше находилась заброшенная гостиница «Чайка». Сейчас на этом месте инвестиционный проект по строительству «IT-парка» и объектов инфраструктуры осуществляет компания «Тензор». Работы предстоят масштабные.
Иначе говоря, в результате работ протока должна превратиться из болота в своего рода канал с берегом. Ранее региональные власти сообщали о планах построить здесь детский сад, спортивные площадки, ресторан, обустроить зону отдыха. Земельные участки на берегу ранее были переданы инвестору в долгосрочную аренду.
Стоимость инженерных изысканий по итогам конкурсных процедур составила 1,7 млн рублей. Победителем стало ООО «Институт Гипроводхоз». Провести работы планируется в сжатые сроки — за 25 дней. Дата проведения самих работ пока не называется.
Инвестиционное соглашение с компанией «Тензор» было заключено на Петербургском экономическом форуме экс-губернатором Дмитрием Мироновым в 2018 году. Власти заявляли, что в создание IT-центра и объектов инфраструктуры компания вложит около 3 млрд рублей. Пока что ведётся строительство самого центра.