Москва, , 16:26 — REGNUM Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор принял участие в международном форуме в Мальмё, посвящённом сохранению памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом. В своем выступлении, обращаясь к мировым лидерам, экспертам и представителям гражданского общества, эксперт подчеркнул важность многостороннего подхода к решению проблемы экстремизма путём обеспечения прочной экономической основы и использования силы социального влияния и просвещения.

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор Фото предоставлено офисом Правительства Швеции, фотограф Mikael Sjöberg

«Мы должны больше инвестировать в молодёжь. Нам необходим новый общественный договор между поколениями. Мы должны адаптироваться к веку цифровых технологий, найти наиболее подходящих для наших целей инфлюенсеров, лидеров мнений в онлайн-среде и сформировать привлекательные социальные платформы, где молодые люди могут чувствовать себя комфортно, а инфлюенсеры смогут влиять на их души и умы», — отметил Вячеслав Моше Кантор.

По мнению общественного деятеля, мировым лидерам необходимо сосредоточить усилия на противодействии распространению экстремизма и теорий заговора среди молодого поколения, которое последние полутора лет находилось в режиме самоизоляции и круглосуточно подвергалось воздействию потока дезинформации, экстремизма и антисемитизма в сети. Вячеслав Моше Кантор заявил: «Ещё никогда в истории молодое поколение, которое так мало осведомлено о трагедии Холокоста, не подвергалось столь интенсивному информационно-психологическому воздействию теориями заговора и ложью».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель согласен, что пандемия Covid-19 способствовала росту количества антисемитского контента и распространению теорий заговора в сети Интернет: «Помнить — уже недостаточно. Последние выжившие уходят, а антисемитизм остается. Мы должны действовать незамедлительно. Холокост научил нас простой истине: молчание — это первый шаг к принятию. И мы не должны молчать, ибо молчание — это соучастие. Мы несем ответственность и должны публично осуждать малейшее слово, которое распространяет антисемитизм. Нам нужна политика нулевой терпимости к антисемитизму, чтобы гарантировать евреям безопасность в Европе, так как Европа без евреев не будет более Европой».

Также в своем выступлении президент ЕЕК подчеркнул, что антисемитизм искоренить невозможно, если не победить экстремизм в целом, в борьбе с которым наиболее эффективным инструментом могут стать социальные сети.

В форуме, организованном премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, приняли участие лидеры многих стран, в том числе президент Израиля Ицхак Герцог, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв.

На форуме присутствовали король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. В нём также приняли участие руководители компаний, работающих в области высоких технологий и социальных сетей, таких как Google, Facebook и TikTok.