Москва, 18 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. На территорией ДНР и ЛНР должна быть введена бесполетная зона. Об этом 18 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В противном случае Украина, при получении турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» сможет нанести критический урон инфраструктуре народных республик.

«Нужно понимать, как мы будем реагировать, если Украина атакует «Байрактарами» электроподстанции, ключевые объекты обеспечения — то есть то, чем живёт Донбасс. Надо прорабатывать планы введения Россией беспилотной зоны над Донбассом», — сказал Коротченко.

По его словам, для этого России не обязательно вводить группировку ПВО на территорию ДНР и ЛНР. Достаточно в приграничных российских областях разместить зенитно-ракетные комплексы и системы, чтобы при необходимости полностью закрыть небо над Донбассом и обнулить возможности Украины вести боевые действия в воздушном пространстве.