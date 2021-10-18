Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Бывший глава Центрального района Санкт-Петербурга Максим Мейксин официально приступил к исполнению обязанностей вице-губернатора Северной столицы, сообщили 18 октября в Смольном.

Gov.spb.ru Максим Мейксин

Напомним, 13 октября Заксобрание Петербурга по представлению губернатора согласовало кандидатуру Мейксина на пост вице-губернатора по внутренней политике. Сегодня Мейксин впервые принял участие в рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

«Максим Семенович Мейксин обладает большим опытом работы на ответственных постах в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга. На протяжении шести лет он возглавлял Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. С 2019 года возглавлял администрацию Центрального района», — напомнил Александр Беглов, представляя своего нового заместителя.

Максим Мейксин в Смольном будет координировать деятельность комитетов по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики; по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями; по печати и взаимодействию со средствами массовой информации; комитета территориального развития, а также отдела по связям с религиозными объединениями.