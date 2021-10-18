Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Предъявление QR-кодов жителями Санкт-Петербурга и его гостями при посещении различных общественных мест — необходимая и мягкая мера, заявил 18 октября глава городского комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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По его словам, лучше введение QR-кодов на входе, чем локдаун.

«Лучше по QR-кодам вход куда-то, чем ограничительные меры, — подчеркнул чиновник Смольного. — Будем маневрировать, будем смотреть. Сейчас ситуация спокойно воспринимается, а на самом деле она неспокойная. Моя задача — не допустить локдауна».

Ранее сообщалось, что Петербург по примеру других регионов России может установить требование о предоставлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании посетителями культурных, спортивных и других мероприятий с численностью от 75 человек. Также обсуждалась аналогичная мера для музеев, театров и госучреждений.