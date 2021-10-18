Курган, 18 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 179 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 64 зафиксированы в Кургане, сообщает 18 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 178 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 18 октября 2021 года выявлено 36 392 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 18 октября вылечились 32 366 человек, скончались 767 пациентов с COVID-19 (на восемь человек больше, чем днём ранее).