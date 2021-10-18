Белгород, 18 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. О низком количестве заявок на президентские гранты в области культуры в муниципалитетах Белгородской области заявил 18 октября губернатор Вячеслав Гладков.

Мастер-классы

По словам главы региона, из 403 заявок на президентские гранты от учреждений культуры поддержано только 58 инициатив. Это предложения из Белгорода, Старооскольского, Грайворонского и Новооскольского городских округов. Остальным отказано, потому что они «или не проработаны или неинтересны».

«Уважаемые главы, почему вы не работаете в этом направлении? Вам не нужно финансирование культурных проектов? Средства-то в стране есть, а они, получается, не нужны муниципалитетам. Запрос населения на культурные события крайне высокий. Мне нужен отчёт от каждого из глав муниципалитетов о том, где вы будете искать средства на следующий год. Учите начальников управлений культуры или будем принимать крайние управленческие решения», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

В общей сложности на реализацию поддержанных проектов направят гранты на 32 млн рублей. Губернатор предложил предоставить дополнительную поддержку от области тем муниципалитетам, которые смогли одобрить заявки.