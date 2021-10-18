Киев, 18 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Украину не интересует мнение России относительно украинского членства в НАТО, заявил 18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

Об этом Кулеба сообщил, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал «худшим сценарием» вариант вступления Украины в НАТО.

Песков напомнил об этом, обсуждая документальный фильм телеканала France 5 под названием «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu).

Пресс-секретарь российского лидера тогда заверил, что в таком случае Россия примет ряд мер «по обеспечению собственной безопасности».

«Нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в альянсе», — написал по этому поводу Кулеба.

Напомним, полноценного членства в НАТО Украине никто не предлагает. США и иные члены этого военного блока пользуют Украину без всяких обязательств со своей стороны.