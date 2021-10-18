Ставрополь, 18 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. На Северном Кавказе самый низкий коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции, показатели которого рассчитываются в соответствии с эпидемиолого-математической моделью достижения коллективного иммунитета в РФ, зафиксирован в Дагестане. Он составляет 21%. В республике привиты первым компонентом вакцины 471 615 человек (429 075 человек — полностью). Такие данные приводит федеральный оперативный штаб на 15 октября.

Вакцинация

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В остальных регионах СКФО ситуация с достижением коллективного иммунитета следующая: Кабардино-Балкария — 28%, Карачаево-Черкесия — 32%, Ставропольский край — 32%, Северная Осетия — 34%.

Лучше всех в СКФО ситуация в Ингушетии, в которой привиты 45% жителей. Для сравнения — такой же средний показатель по России. В Чечне коллективный иммунитет составил 59%. Привиты первым компонентом вакцины 652 434 человека, полностью вакцинацию прошел 553 851 житель республики.

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