Воронеж, 18 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Резкое снижение пассажиропотока в общественном транспорте зарегистрировано в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 18 октября, комментируя информации о снижении числа автобусов на улицах областного центра.

Марина Каширская ИА REGNUM В общественном транспорте

«В городе зафиксировано снижение пассажиропотока — на прошлой неделе его значение упало до — 37% по сравнению со среднесуточными данными в обычный будний день. При этом на линии продолжает ежедневную работу около 900 единиц подвижного состава, что составляет порядка 75% от среднего выпуска в будний день. Все перевозчики ориентированы на строгое соблюдение минимальных интервалов движения в часы пиковой нагрузки», — прокомментировали в мэрии.

Выпуск подвижного состава на улицы города корректируется ежедневно с учетом пассажиропотока. Также в мэрии отметили сохранение проблемы дефицита водителей — в связи с высокой заболеваемостью, вплоть до того, что на некоторых маршрутах на линию выходили руководители транспортных компаний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работодателям региона рекомендовали отправить на удаленный режим работы часть сотрудников. С 12 октября на дистанционный формат обучения переведены школьники, также дистанционно учатся студенты вузов.