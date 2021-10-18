Москва, , 16:17 — REGNUM Турецкие беспилотники «Байрактар» представляют из себя серьезную угрозу для ДНР и ЛНР. Об этом 18 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российские комплексы противовоздушной обороны малой и средней дальности способны моментально обнаружить и уничтожить подобные летающие аппараты.

«Вопрос в том: что на Донбассе этих комплексов нет. поэтому «Байрактары» — серьезная угроза для Донбасса», — сказал Коротченко.

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