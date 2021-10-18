Москва, 18 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Роботы для проверки QR-кодов не принесут больших издержек для бизнеса. Об этом 18 октября заявил основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Важным фактором в нашей разработке является то, что у нас есть человеческий фактор. Робота не обманешь, он не спутает QR-код, он не проглядит нарушителя, с ним не договоришься. И таким образом заведения экономят массу средств на штрафах. А штрафы действительно очень большие — это сотни тысяч рублей. И за две-три проверки робот окупается», — заявил Кивокурцев.

Роботов для проверки QR-кодов привитых от COVID-19 и переболевших граждан на работу возьмут рестораны трёх российских городах — Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.