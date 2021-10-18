София, 18 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Представители системы скорой и неотложной медицинской помощи Республики Болгария объявили о намерении начать в Софии масштабную акцию с требованием выплаты задолженности по заработной плате и реализации правительственной программы социальной защиты медиков в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Об этом 18 октября сообщает Болгарское телевидение.

(сс) Feed My Starving Children Скорая помощь

Как сообщают руководители соответствующих профсоюзных организаций, во вторник, 19 октября, сотни сотрудников бригад экстренного медицинского вызова соберутся у здания министерства здравоохранения Болгарии.

«В том случае, если власти не решат наших проблем, такие пикеты станут обычным явлением и в Софии, и в других городах страны», — говорится в заявлении оргкомитета мероприятия. В то же время в медучреждениях Болгарии напомнили, что указанные протесты не скажутся на качестве оказания медпомощи по стране в целом.

Напомним, ранее минздрав Болгарии был вынужден признать наличие проблемы финансирования работы «Скорой помощи» в республике. На данный момент без необходимого денежного обеспечения в Болгарии оказались до 10 тысяч медработников.