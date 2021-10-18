Петрозаводск, 18 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Республике Карелия с начала четвёртой волны COVID-19 из 8,4 тыс. выявленных носителей коронавируса были полностью привиты лишь 1,27%. Об этом 18 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививка от COVID-19

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По его словам, с начала новой волны, которая наблюдается с сентября 2021 года, в республике выявлен 8421 инфицированный и заболевший, из них только 107 человек до заболевания прошли полный курс вакцинации.

«Умерло за указанное время 147 человек, у которых на момент смерти была констатирована коронавирусная инфекция. Из них шесть человек из числа полностью вакцинированных», — указал Парфенчиков.

Он уточнил, что все умершие вакцинированные граждане имели серьёзные хронические сопутствующие заболевания.

«Сегодня ситуация с напряженностью пандемии коррелирует с уровнем вакцинации населения», — подытожил глава республики.

В Карелии на настоящее время из 484 тыс. человек взрослого населения полностью вакцинировалось 208 тыс. человек. При этом в возрастной группе старше 60 лет вакцинировалось только 48%, а значит 75 тыс. жителей региона данной возрастной группы беззащитны перед вирусом. Из-за этого в республике введены QR-коды при посещении общественных мест и получении плановой медицинской помощи в стационарах.

«Кардинально изменить ситуацию может лишь формирование коллективного иммунитета. Вакцинация не может дать каждому человеку абсолютную гарантию от заболевания, но в популяционном масштабе она способна прервать систему цепочек передачи вируса от человека к человеку», — отметил глава Карелии.