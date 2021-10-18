Москва, 18 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В преддверии зимы Украине следовало бы начать выстраивать экономические отношения с ДНР и ЛНР. Об этом 18 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Такие меры позволили бы Киеву наладить поставки угля с территории народных республик, что позволило бы ему обеспечить хотя бы минимальное отопление в зимний период.

«Украина замерзает, кричит: «Нет угля!». Донбасс рядом. Вместо обстрелов, проведите переговоров на прямую поставку донбасского угля на Украину. Прекратите обстрелы, установите нормальные экономические отношения, и будет счастье на Украине», — сказал Коротченко.