Варшава, , 16:06 — REGNUM Вице-премьер-министр Польши и председатель правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил в интервью еженедельнику Sieci, что рост цен на газ, наметившийся в стране, является следствием запуска проекта «Северный поток — 2».

Ярослав Качиньский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запуск германско-российского газопровода — это результат ошибок, совершенных Западом в отношениях с Москвой», — заявил политик.

По словам Качиньского, это «является причиной увеличения цен на газ». Он добавил, что «этот газопровод увеличит зависимость Европы от российского газа и расширит влияние Кремля на европейскую политику, в связи с чем Запад будет еще долго жалеть, что позволил ему появиться».

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил на брифинге, что российская компания «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Германию, немецкие власти следят за развитием ситуации.