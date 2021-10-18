Берлин, 18 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Ожидаемую потребность стран в энергоресурсах, которая возникнет при трансформации экономик в связи с вопросом снижения карбонизации, призвала обсудить на саммите G20 федеральный канцлер Ангела Меркель. Об этом глава германского правительства сообщила журналистам 18 октября.

Vobodneforum.cz Ангела Меркель

Она пояснила, что ранее у неё состоялась видеоконференция с главой Госсовета КНР Ли Кэцяном. В ходе переговоров стало ясно, что Пекин обеспокоен слишком быстрым переходом от угольных к газовым электростанциям.

Затем у Меркель прошли переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, в ходе которых была поднята важная для всего ЕС «тема цен на энергоресурсы».

Меркель «То есть мы должны на встрече G20 или как минимум на международном уровне обсудить, какова ожидаемая потребность в энергоресурсах при трансформации наших экономик».

Напомним, саммит G20 состоится 21−22 октября.