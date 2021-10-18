Москва, 18 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) приобрёл дорогостоящий автомобиль из ограниченной серии. Об этом 18 октября пишет «МУЗ-ТВ».

Скриншот с YouTube Тимати

По данным СМИ, артист купил Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, которых в мире выпущено всего 99 штук. Тимати потратил на средство передвижения 85 млн рублей, хотя стоимость таких автомобилей доходит до €1,5 млн (чуть более 124 млн рублей).

Ранее журнал Forbes назвал сумму гонорара Тимати за участие в шоу «Холостяк». По данным СМИ, артист получил за проект от 40 до 50 млн рублей.