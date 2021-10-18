Донецк, 18 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. МиссияОБСЕ в Донбассеведёт себя предвзято, объективного освещения происходящего не даёт и открыто работает в пользу Киева, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в понедельник, 18 октября, комментируя заявление представителей украинской делегации вТрёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обсе

Ранее в официальном телеграм-канале украинской делегации в ТКГ было размещено сообщение о том, что работу наблюдателей ОБСЕвДонбассеякобыблокируют «российские вооружённые формирования». В украинской делегации обвинилиРоссиюв переходе к «захвату заложников» и действиях с признаками «международного терроризма».

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« Абсурдно и лживо уже само заявление о том, что работу наблюдателей ОБСЕ на территории ДНР блокируют некие «российские вооружённые формирования». Никаких «российских вооружённых формирований» на территории ДНР нет. Киев ни разу не смог доказать обратное.

Что же касается самого факта, что представители властей ДНР запретили членам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидать их передовую патрульную базу в городе Горловка, то это лишь свидетельство того, что терпение Донецка по поводу методов работы СММ исчерпано. Миссия ведёт себя предвзято, никакого объективного освещения происходящего в Донбассе она не даёт. Она открыто работает в пользу Киева.

Гражданин ДНР, задержанный украинскими силовиками в районе Золотого 13 октября, должен быть отпущен. Точно так же должен быть немедленно освобождён и наблюдатель ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрей Косяк. ОБСЕ должна самым активным образом способствовать этому.