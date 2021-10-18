Москва, , 16:00 — REGNUM Североатлантический альянс может уполномочить посла одной из стран-членов блока в Москве на осуществление срочных контактов с Россией. Об этом 18 октября заявили в МИД РФ.

НАТО

«Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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«На усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции», — добавили в МИД РФ.

Международный секретариат НАТО официально информируется о решении российской стороны, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в ответ на действия НАТО приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя.

Кроме того, с 1 ноября Россия приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация её сотрудников отзывается. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.