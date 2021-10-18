Москва, 18 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Роботы в виде человека вскоре появятся в трёх городах России для проверки QR-кодов граждан. Об этом 18 октября заявил основатель и директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В конце прошлой недели мы завершили разработку робота, который может считывать QR-коды и сверять их с паспортными данными. Гуманоиды, у них пластиковый корпус, есть руки и есть дополнительное оборудование, а именно QR-код-ридер и сканер паспорта», — заявил Кивокурцев.

«Человек подходит, робот просит, как сейчас делает администратор, благодаря интеграции с госуслугами он проверяет достоверность QR-кода, и просит продемонстрировать паспорт, сверяет данные», — указал он.

Отметим, что роботов для проверки QR-кодов привитых от COVID-19 и переболевших граждан на работу возьмут рестораны трёх российских городах — Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.