Салехард, 18 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 124 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 24 случая зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 18 октября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 122 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 18 октября 52 332 заражения коронавирусом. Выздоровел 49 919 человек, 720 пациентов с COVID-19 скончались (на три пациента больше, чем днём ранее).