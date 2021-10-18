Минск, , 15:56 — REGNUM Очередной дипломатический скандал между политическим руководством Белоруссии и одной из стран Евросоюза объясняется нежеланием бывших друзей и партнёров соблюдать дипломатические нормы. Об этом сказано в опубликованном 18 октября заявлении МИД Белоруссии.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

Накануне: Посол Франции покинул Белоруссию

Не пробывший в Белоруссии и года французский посол Николя де Лакост 17 октября покинул постсоветскую республику. Посольство Франции сообщило журналистам, что «господин посол попросил, когда будут звонить журналисты, сообщить, что его не пригласили на церемонию вручения верительных грамот».

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Комментируя дипскандал, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил: «Господин Де Лакост в ноябре 2020 г. въехал в Беларусь в качестве назначенного Посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии в декабре 2020 г. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Белоруссии. В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение. В свою очередь, Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в г. Минск на консультации».

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«Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий», — добавил Глаз.

Напомним, официальный Париж не признал Александра Лукашенко легитимным и законным президентом пор итогам белорусской президентской кампании 2020 года. Осудив подавление белорусских манифестаций с требованиями честных выборов и прекращения государственного терроризма, Франция присоединилась к международным санкциям в отношении официального Минска и аффилированных с Лукашенко предприятий. Вручение верительных грамот послом формально свидетельствует о том, что правительство другой страны признаёт получающего такие документы легитимным и законным правителем.