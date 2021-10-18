Берлин, , 15:54 — REGNUM Российская компания «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Германию, немецкие власти следят за развитием ситуации. Об этом 18 октября заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«По нашей актуальной информации, все поставщики выполняют свои обязательства, в том числе и Газпром до настоящего момента, по нашей информации, выполняет обязательства. Разумеется, правительство внимательно наблюдает за ситуацией и ожидает, что так будет и в будущем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время биржевых торгов цена на газ в Европе снова превысила отметку в $1100 за тысячу кубометров.