Берлин, 18 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Германию, немецкие власти следят за развитием ситуации. Об этом 18 октября заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«По нашей актуальной информации, все поставщики выполняют свои обязательства, в том числе и Газпром до настоящего момента, по нашей информации, выполняет обязательства. Разумеется, правительство внимательно наблюдает за ситуацией и ожидает, что так будет и в будущем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время биржевых торгов цена на газ в Европе снова превысила отметку в $1100 за тысячу кубометров.