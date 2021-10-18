Ставрополь, 18 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. На Северном Кавказе наступившая неделя станет очень противоречивой с точки зрения температурного режима. В ряде районов ночные значения опустятся ниже 0 °C, а днем превысят +20°С, сообщили в региональном управлении Гидрометцентра.

Дождь

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Так, в высогорных районах температура воздуха ночью опустится до — 5°, а днем не будет превышать +4 — 8 °C. Завтра, 19 октября, ночью в большинстве субъектов будет до +8 — 13 °C, а при прояснениях до +4°С. Местами по СКФО будет до +16°, а по востоку округа — до +20°.

Холоднее станет уже к среде. Ночью 20 октября ожидается, что температура воздуха не превысит +5 — 10°, а при прояснениях будет около 0°. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь, а в горных районах — со снегом. Днём до +3 — 8°, местами до +11°, а по востоку СКФО — до +15°.

С осадками больше всех «повезет» Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, где они будут особенно сильными. В этих же субъектах, а также в Ингушетии, Ставропольском крае и Дагестане ожидаются сильные ветры, местами до 23 м/с. К концу недели в регион вновь обещает вернуться теплая погода.