Самара, , 15:57 — REGNUM Министром социально-демографической и семейной политики Самарской области назначена Регина Воробьева. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Чиновник Pixelbay.com

Сообщается, что нового министра представил коллегам глава Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном совещании в правительстве региона.

Отмечается, что ранее Воробьева занимала пост заместителя главы ведомства, руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства. Также они работала в должности исполнительного директора Самарской областной общественной организации по содействию защите прав инвалидов и предоставлению социальных услуг «Открытое сердце».

Воробьева приступила к обязанностям министра с 18 октября.

«Регина Алексеевна имеет большой опыт работы в разных должностях. Она возглавляла Самарский союз молодежи, не один год проработала заместителем министра социально-демографической политики, имеет опыт работы в общественных организациях. Она знает запрос, который есть у людей и общественных организациях, имеет серьёзные компетенции и в сфере государственного управления», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава города Кинель Владимир Чихирёв подал в отставку.