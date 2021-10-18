Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок прибыл в Тбилиси с официальным визитом. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба МИД Грузии.

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Сообщается, что с главой словацкого внешнеполитического ведомства встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Стороны обсудили евроатлантический курс Тбилиси и планы грузинского правительства в 2024 году подать заявку на вхождение страны в Евросоюз.

«В центре внимания был предстоящий саммит Восточного партнерства. Ираклий Гарибашвили подтвердил приверженность «Ассоциированному трио» общеевропейским устремлениям», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 18 октября в Тбилиси также прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он и глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе подписали соглашение о военном сотрудничестве двух стран.

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