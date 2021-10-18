Варшава, 18 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Польские пограничники задержали гражданина Украины, который на грузовике пытался провезти через украинско-польскую границу 27 нелегальных мигрантов из Ирака. Об этом передает пресс-служба Пограничной службы Польши.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

К опубликованному ведомством сообщению приложены фотографии, на которых виден бело-красный грузовик Iveco. В его багажнике на полу сидят мигранты — мужчины и женщины.

Пограничники указали, что документов, разрешающих на ввоз данных людей на территорию Польши, у украинского гражданина не оказалось. В связи с данным фактом водитель грузовика задержан.