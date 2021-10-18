Берлин, 18 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Вопрос потребностей в энергоресурсах при трансформации их экономических моделей должен быть на повестке дня страны «Группы 20» (G20) в ходе саммита ЕС, который состоится в 21−22 октября. Об этом 18 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергоресурсы

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«Мы вместе сегодня обсудили подготовку к ближайшему саммиту ЕС. Здесь есть особые темы — например, тема цен на энергоресурсы занимает в Европе сейчас всех. И Еврокомиссия сделала вывод о том, что мы должны провести анализ, чтобы понять, как происходит ценообразование», — подчеркнула Меркель.

Она добавила, что провела видеоконференцию с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, в ходе которой выяснилось, что Китай беспокоит слишком быстрый переход от угольных на газовые электростанции.

«То есть мы должны на встрече G20 или как минимум на международном уровне обсудить, какова ожидаемая потребность в энергоресурсах при трансформации наших экономик», — цитирует ТАСС федерального канцлера.

Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE 18 октября превысила $1200 за 1 тыс. кубометров на фоне новостей об отказе Газпрома бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в ноябре. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах поднялась до $1281,9 за тыс. куб. м, или 106,91 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЕК Дана Спинант заявила, что предложения стран ЕС о реформировании рынка газа и электричества будут рассмотрены Еврокомиссией. Однако исполнительный орган ЕС настаивает, что решить энергокризис способен «зелёный» переход. По её словам, в ЕК настаивают, что цены на газ подскочили до пиковых значений из-за обстановки на глобальном рынке.