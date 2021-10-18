Меркель назвала особые темя для обсуждения на саммите ЕС
Берлин, 18 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Вопрос потребностей в энергоресурсах при трансформации их экономических моделей должен быть на повестке дня страны «Группы 20» (G20) в ходе саммита ЕС, который состоится в 21−22 октября. Об этом 18 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Она добавила, что провела видеоконференцию с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, в ходе которой выяснилось, что Китай беспокоит слишком быстрый переход от угольных на газовые электростанции.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE 18 октября превысила $1200 за 1 тыс. кубометров на фоне новостей об отказе Газпрома бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в ноябре. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах поднялась до $1281,9 за тыс. куб. м, или 106,91 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЕК Дана Спинант заявила, что предложения стран ЕС о реформировании рынка газа и электричества будут рассмотрены Еврокомиссией. Однако исполнительный орган ЕС настаивает, что решить энергокризис способен «зелёный» переход. По её словам, в ЕК настаивают, что цены на газ подскочили до пиковых значений из-за обстановки на глобальном рынке.