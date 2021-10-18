Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Топочный мазут в ходе торгов на бирже подорожал до 28,85 тыс. рублей за тонну. Это значение больше прежнего рекорда, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

ER2-1236 Цистерна с мазутом

Биржевая цена мазута по территориальному европейскому индексу подросла за день на 1,3% — до 28,85 тыс. рублей за тонну. Прежний рекорд был достигнут 12 октября, когда мазут продавался по цене 28,75 тыс. рублей за тонну. Подорожание с начала октября составило 9%.

Вместе с тем авиакеросин за день потерял в цене 2,5% и стал стоить 55,17 тыс. рублей за тонну. Снижение цены на этот вид топлива зафиксировано впервые с 7 октября.

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