Минск, , 15:46 — REGNUM Работа с кадрами оказалась в центре внимания Александра Лукашенко в ходе мероприятия, состоявшегося 18 октября в президентском дворце. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, состоялось назначение министром юстиции заместителя министра внутренних дел Сергея Хоменко, которому Лукашенко отказал в праве на ошибку.

Лукашенко Шилов Иван

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Обращаясь к руководству второй по значимости спецслужбы постсоветской республики, Лукашенко сказал: «Главным критерием для сотрудника КГБ является патриотизм, недопущение любых проявлений коррупции, двурушничества, а особенно предательства. В ведомстве должны служить только лучшие представители общества, руководствуясь исключительно интересами нашего государства».

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"Действительно, как никогда сегодня звучат слова знаменитого Феликса Эдмундовича Дзержинского (советский государственный и партийный деятель. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии), который стоял у стоков создания наших спецслужб: «Чекистом может быть лишь человек с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками». Знаете, лучше не скажешь», — поведал Лукашенко.

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По его мнению, в Белоруссии наступила стабилизация, однако успокаиваться рано. Он также сообщил, что нынешние кадровые решения в системе госбезопасности — это не только назначения на вышестоящие должности, но и ротация, отметив: «Некоторые лица передвигаются по горизонтали. Нормальная практика. Я ее всегда поддерживал. И этой практики придерживаюсь в своей работе. Так будет и впредь».

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