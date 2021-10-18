Бывший муж Пелагеи задолжал своей первой жене почти 1 млн рублей
Москва, 18 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Евгения Ноур, бывшая девушка хоккеиста Ивана Телегина, подала на него в суд. Об этом 18 октября пишет издание StarHit.
(сс) Skrivuts
Пелагея
Ноур обвинила спортсмена в неуплате алиментов. «В производстве находится иск о взыскании с Телегина в пользу Ноур задолженности в размере 930 тыс. рублей», — сообщили изданию в суде.
ИА REGNUM напоминает, что летом 2020 года состоялся официальный развод Ивана Телегина и певицы Пелагеи — у них есть общая дочь. В отношениях с Евгенией Ноур у хоккеиста родился сын.