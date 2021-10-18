Москва, , 15:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обманывает население, утверждая, что его страна сможет преодолеть зиму без серьезных трудностей. Об этом 18 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленский говорит, что не будем замерзать, все будет хорошо», — заявил Коротченко.

Однако попытки повлиять на сознание украинцев обречены на провал, поскольку украинский президент в очередной раз не сдержит своих обещаний.

«Он пытается внушить украинцам, что у них будет тепло, дешевый газ. Ничего не будет, ни газа не будет, ни хорошо не будет. Будете замерзать, клацать зубами», — сказал эксперт.

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