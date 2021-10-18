«Будете замерзать, клацать зубами» — Украине предрекли тяжелую зиму
Москва, 18 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обманывает население, утверждая, что его страна сможет преодолеть зиму без серьезных трудностей. Об этом 18 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Газ на Украине
«Зеленский говорит, что не будем замерзать, все будет хорошо», — заявил Коротченко.
Однако попытки повлиять на сознание украинцев обречены на провал, поскольку украинский президент в очередной раз не сдержит своих обещаний.
«Он пытается внушить украинцам, что у них будет тепло, дешевый газ. Ничего не будет, ни газа не будет, ни хорошо не будет. Будете замерзать, клацать зубами», — сказал эксперт.