Ярославль, 18 октября 2021, 15:43 — REGNUM 18 октября Михаил Евраев, назначенный временно исполняющим обязанности главы региона, провёл совещание с правительством Ярославской области по поводу реализации нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Отчитывался по проектам исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. Особое внимание уделили нацпроекту «Демография».
Рассказали Михаилу Евраеву и то, что один из детских садов на улице Дядьковской в Ярославле могут не успеть достроить и сорвать сроки исполнения. Чиновник отметил, что это недопустимо и, как сообщает пресс-служба правительства, после совещания отправился на объект.
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