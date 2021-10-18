Ярославль, , 15:43 — REGNUM 18 октября Михаил Евраев, назначенный временно исполняющим обязанности главы региона, провёл совещание с правительством Ярославской области по поводу реализации нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Совещание по нацпроектам Yarregion.ru

«Мне важно понимать, в какой стадии сейчас объекты, все ли идет штатно. Скоро конец года, и важно завершить все в срок. На социальное строительство в рамках нацпроектов выделяются значительные федеральные средства, и наша задача — сделать все качественно. Жители региона должны получить удобные и комфортные объекты», — сказал Евраев.

Отчитывался по проектам исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. Особое внимание уделили нацпроекту «Демография».

"В Рыбинске ясли и ФОК открытого типа уже введены в эксплуатацию, до конца года планируется завершение реконструкции стадиона «Сатурн». Введены в эксплуатацию дошкольное учреждение в поселке Кузнечиха и ФОК в Красных Ткачах Ярославского района. Спальный корпус для ветеранов войны и труда в Некрасовском районе также возводится в рамках нацпроекта «Демография». Завершение работ по этому объекту — до конца 2022 года», — доложил зампред.

Рассказали Михаилу Евраеву и то, что один из детских садов на улице Дядьковской в Ярославле могут не успеть достроить и сорвать сроки исполнения. Чиновник отметил, что это недопустимо и, как сообщает пресс-служба правительства, после совещания отправился на объект.

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