Москва, , 15:43 — REGNUM Россия призывает к прекращению любого стороннего вмешательства во внутренние дела Судана. Об этом 18 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Исходим из того, что необходимо прекратить любое вмешательство во внутренние дела этой страны. Суданский народ должен сам определять свою судьбу, рассчитываем, что все те, кто сейчас пытается этому принципу противостоять, осознают свою ответственность, чтобы не допустить еще одного очага дестабилизации на многострадальном Африканском континенте», — сказал он.

Также Лавров указал, что Россия с самого начала выступала за территориальную целостность и единство Судана, однако ряд игроков во главе с США решил, что народу страны будет лучше жить в разных государствах.

«РФ сделала многое, чтобы этот «развод» был мирным, но после него началось очередное вмешательство: навязывались подходы к тому, как суданцы должны у себя выстраивать демократию в ее западном понимании, навязывались шоковые реформы, реакция была обратной. Резко ухудшилось социально-экономическое положение населения, безработица, традиционная структура суданского общества находится под серьезным напряжением», — пояснил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства России при НАТО.