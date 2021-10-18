Минск, , 15:42 — REGNUM Выступая 18 октября перед силовиками и чиновниками, Александр Лукашенко потребовал от КГБ повышать эффективность внешней разведки. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Серьезным резервом в работе комитета является повышение эффективности внешней разведки. Ее необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы, о которых вы знаете», — сообщил Лукашенко руководству Комитета госбезопасности Белоруссии.

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Он указал на приоритетную задачу КГБ — выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий. В официальном сообщении также сказано, что он «также отметил, что жизненно важно не отставать от противников и расширять применение современных технологий в оперативной деятельности, повышать эффективность технического блока КГБ, радиоэлектронной разведки, развивать научный потенциал».

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«Необходимо существенно нарастить усилия по защите информационного пространства, внедрять новые, в том числе технические методы противоборства, содействовать проведению наступательной информационной политики наших СМИ», — подчеркнул Лукашенко.

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