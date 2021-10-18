Петрозаводск, 18 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Республике Карелия для долечивания пациентов с COVID-19 развернули отделение дневного стационара на 10−15 коек. Об этом 18 октября сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Vk.com/mihailohlopkov Дневной стационар для лечение пациентов с коронавирусом

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Отделение открылось на улице Мичуринской в Петрозаводске. Сюда будут направляться на долечивание из ковидных больниц пациенты, которым необходимо продолжить лечение под наблюдением медиков. Стационар, как отметил Охлопков, будет работать в три, а при необходимости и в четыре смены. Ежедневно под руководством главных специалистов минздрава Карелии медицинскую помощь здесь смогут получать до 60 человек.

«Пациентам доступна ингаляционная, инфузионная и поддерживающая терапия. В отделении есть всё необходимое оборудование, комфортные палаты, санитарные комнаты, помещения для отдыха медицинских работников. Персонал работает в СИЗах в связи с тем, что больные коронавирусом получают лечение сразу после выписки из ковидного стационара», — пояснил региональный министр.

По его словам, дневной стационар позволит снизить нагрузку на инфекционные отделения и освободить койки для тяжёлых больных, нуждающихся в кислородной поддержке и комплексном лечении коронавирусной инфекции.

По данным регионального штаба, в Карелии с начала пандемии коронавирусом заразились 70 536 человек, в том числе 7847 детей. За минувшие сутки в республике было выявлено 283 новых зараженных, вакцинированных среди них всего трое.

За минувший день количество новых случаев в Карелии — на два меньше, чем днем ранее. В республике 66 763 человека уже вылечились от коронавируса (в том числе 7421 ребенок), из них 243 были выписаны за воскресенье 17 октября. Скончались 936 жителей Карелии, в том числе четыре новых летальных исхода были зарегистрированы минувшими сутками. Продолжают лечение в стационарах 839 больных, в том числе двое находятся на ИВЛ.