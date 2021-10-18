Пекин, 18 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely представил рестайлинговый седан Emgrand L. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Geely Emgrand L

По факту эта модель Emgrand GL, которая пережила масштабное переосмысление после пяти лет продаж на рынке.

У Emgrand L были модернизированы все внешние панели, световая оптика стала диодной, а длина машины увеличилась на 10 мм, до 4735 мм. Ширина новинки выросла на 13 мм, до 1815 мм. При этом высота сохранилась прежней — 1478 мм. Межосевое расстояние составляет 2700 мм. Также изменился рисунок выштамповки на дверях.

В основу автомобиля легла модульная платформа BMA (B-segment Modular Architecture).

Салон автомобиля был полностью переделан. Порядка 90% поверхностей внутри машины выполнены из мягких материалов. Здесь также же применена лазерная гравировка.

В качестве силовой установки новинка получила 141-сильный турбодвигатель объёмом 1,4 л. Агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Также в моторную линейку войдет трехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор Volvo мощностью 177 л. с., в паре с которым будет идти роботизированная трансмиссия.

Ранее стало известно, что моторная гамма нового кроссовера Geely KX11 (Xingyue L) расширится гибридной установкой. Гибридный агрегат GHS 2.0 включает в себя бензиновый двигатель рабочим объёмом 1,5 л и электромотор. Суммарная мощность машины равна 258 л. с.

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