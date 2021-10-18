Варшава, 18 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне заседание Европарламента по вопросам разногласий Варшавы и Брюсселя написал открытое письмо лидерам всех стран ЕС, в котором назвал Польшу «верным членом ЕС». Об этом 18 октября сообщает Polskie Radio.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Польша остается верным членом Европейского Содружества как организации, основанной на договорах. Но будущему ЕС угрожает то, что он, к сожалению, перестает быть союзом свободных, равных и суверенных государств», — говорится в письме.

Польский премьер-министр также отмечает, что каждое европейское государство обязано уважать законы и принципы ЕС, но и Брюссель должен уважать суверенные законы каждой страны-члена.

Напомним, 19 октября глава польского правительства примет участие в дебатах о верховенстве права в Польше в Европейском парламенте. Обсуждение, в котором также будет участвовать глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, является реакцией на недавнее решение Конституционного суда Польши о верховенстве Конституции над законодательством ЕС.