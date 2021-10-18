Джакарта, 18 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В общей сложности 140 домов были затоплены из-за разлива реки Оган в провинции Южная Суматра в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Seika Наводнение в Индонезии

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Уровень воды в домах достиг 50−150 см.

Наводнение в регионе затронуло 520 человек и вынудило по меньшей мере 110 человек эвакуироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Джакарты (Индонезия) предупредили об экстремальных погодных условиях, которые могут вызвать наводнения и оползни 19−20 октября 2021 года.

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