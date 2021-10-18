Ханты-Мансийск, 18 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Югре вводится доступ по QR-кодам в ряд заведений и организаций с 25 октября 2021 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

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Показатель коллективного иммунитета в Югре составляет 45%. Он равен среднему по России значению, но не соответствует уровню, который требуется для обеспечения коллективной безопасности, отмечают в оперштабе.

Всем желающим посетить заведения общественного питания, торговли, культурные и спортивные учреждения, досуговые организации потребуются QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции или факт перенесения заболевания в течение последних шести месяцев, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

Данные меры начнут действовать в Югре с 25 октября в ряде муниципалитетов ХМАО, а с 8 ноября — во всех.