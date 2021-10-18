Москва, , 15:36 — REGNUM Приостановление деятельности Постпредства РФ при НАТО, а также прекращение деятельности Информационного бюро и Военной миссии связи Альянса в Москве — более чем адекватный ответ на необоснованную высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Полностью согласен с главой МИД Сергеем Лавровым — при таких обстоятельствах мы не можем больше делать вид, что есть какие-то перспективы перемен в отношениях с НАТО в ближайшее время», — сказал Слуцкий.

Альянс занимает явно конфронтационную позицию по отношению к РФ, отметил парламентарий, по его словам, все заявления натовского руководства о необходимости диалога с Россией явно расходились с делами.

«Коллективный Запад за последние годы предпринял массу усилий для свертывания контактов, не говоря о непрекращающихся провокациях у российских границ», — констатировал Слуцкий.

«Мы были готовы к диалогу, но он возможен только на равноправной основе, а не с позиции силы». — добавил он.

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