Берёзовский, Свердловская область, 18 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области отдан од суд водитель, который отвлёкся на кошку и тем самым допустил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Марина Каширская ИА REGNUM Кошка

Инцидент произошёл 24 июня. 32-летний житель Верхней Пышмы возвращался с дачи. С ним ехали родственники, а на переднем пассажирском сиденье — кошка без переноски. Животное везли к ветеринару.

При съезде с Екатеринбургской кольцевой автодороги кошка прыгнула водителю на колени. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. Мотоциклист получил тяжёлые травмы.