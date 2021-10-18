Москва, , 15:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт заседание президиума Государственного совета. Основной темой обсуждения станет транспортная стратегия страны до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Кремля.

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Уточняется, что мероприятие состоится во вторник, 19 октября, по видеосвязи.

«Стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации и определяет основные направления транспортной политики», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Она призвана «обеспечить максимальный учёт экономических интересов и ожиданий всех без исключения субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей — граждан РФ, проживающих в городах и сёлах, в удалённых и труднодоступных районах страны».

Также сообщается, что обсуждение и разработка документа велись с участием как органов госвласти федерального и регионального уровня, так и широкого круга представителей бизнеса и профессионального сообщества. Итоговая редакция стратегии поддержана соответствующей комиссией Госсовета и правительственной комиссией по транспорту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что текущая версия проекта стратегии качественно отличается от её первоначального варианта. По его словам, подход к стратегии изменился. Впервые в её основу заложено два концепта. Первый — опорная транспортная сеть, которая будет формироваться в стране до 2035 года исходя из демографических, экономических, социальных и других условий. Второй концепт — как транспорт будет перевозить пассажиров и грузы по этой опорной транспортной сети.

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