Берлин, 18 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии прототипа 12-местного минивэна Nissan NV350 Urvan 2022 года, разрабатываемого специально для авторынка России. Снимки размещены на сайте издания Motor.es.

Motor.es Nissan NV350 Urvan

Модель была сфотографирована в окрестностях предприятия Bosch в Германии. На данный момент минивэн продаётся в азиатских странах, а также в Мексике и Колумбии.

Внешне новинка выделяется новой V-образный радиаторной решёткой. Для охлаждения мотора в нижней части бампера имеются горизонтальные вентиляционные отверстия. При этом световая оптика осталась прежней.

Также машина может похвастаться большой площадью остекления, раздвижными боковыми дверьми и большой дверью сзади с порогом для удобной загрузки.

Ранее Nissan представил на японском авторынке компактвэн Note Autech Crossover. Разработкой автомобиля занималось подразделение автопроизводителя — Autech. У модели увеличенный до 145 — 150 мм клиренс, рейлинги на крыше и доработанный усилитель руля.

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