Москва, 18 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Не стоит откладывать покупку недвижимости с использованием материнского капитала, заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, инвестор Умид Бадрутдинов.

Credits-helps.ru Материнский капитал

«Если есть неиспользованный материнский капитал, то не стоит тянуть время и ждать начала следующего года пока произойдет индексация. Инфляция насколько велика, что эта разница в деньгах будет просто незаметной. Какие-то 10 тысяч не решат вопрос покупки квартиры, цена на которую за месяц может взлететь на 50−100 тысяч. Так что покупать нужно сейчас, пока ситуация на рынке недвижимости более менее стабилизировалась и явных скачков по стоимости квадратного метра не отмечается», — сказал эксперт.

Он уверен, что в ближайшее время цены на жилье не будут, поскольку «покупательская способность только растет, и государство способствует этому разными социальными программами».

В целом, считает Бадрутдинов, инвестировать в недвижимость выгодно будет всегда, хотя полученная прибыль может уступить другим способам вложения средств.