Киев, 18 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» подала заявку на сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом глава компании Юрий Витренко сообщил 18 октября на брифинге.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Витренко заявил, что «Нафтогаз» в качестве национальной компании подал заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2» перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей.

В настоящее время компания Nord Stream 2 AG проходит сертификацию в качестве независимого оператора газопровода. Это необходимо, чтобы проект соответствовал условиям Газовой директивы ЕС. На первом этапе сертификации регулятор ФРГ выработает проект решения, на втором — Еврокомиссия оценит его. Процесс может занять несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, одну из двух ниток российского газопровода «Северный поток-2» уже заполнили техническим газом. Это необходимо, чтобы в дальнейшем приступить к транспортировке газа.

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