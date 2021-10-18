Москва, 18 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля». Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

si.robi Анна Калинская

Калинская один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, шесть ошибок подаче и 3 из 11 брейков.

Во втором круге турнира Калинская сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.

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